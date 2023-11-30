انطلقت فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، اليوم الخميس، بقرية الجبيل التابعة لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ضمن فعاليات برنامج حياة كريمة، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، والمقرر استمرارها على مدار 3 أيام خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 2 ديسمبر المقبل، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وشهدت المبادرة إقبال كثيف من قبل مواطني قرية الجبيل على القافلة الطبية التابعة للمبادرة لإجراء الكشف والفحوصات الطبية، كما أقبل طلاب المدارس من مختلف المراحل على الفعاليات الفنية، والثقافية، والرياضية الخاصة بالمبادرة.

وقال الدكتور جبريل فتيح، منسق حملة حياة كريمة بجنوب سيناء، إنه جرى إطلاق المبادرة بقرية الوادي لتقديم الدعم لأهالي القرية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية منها " الثقافة، الصحة، الشباب والرياضة، المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق مكافحة الإدمان" وغيرهم من المؤسسات المختصة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لمواطني المناطق الأكثر احتياجًا داخل القرى والوديان بالمحافظة.

وأكد منسق حملة حياة كريمة، أن اليوم الأول للمبادرة قوبل باستحسان من قبل مواطني قرية الوادي، وشهد إقبال كبير على كافة الفعاليات المقرر تنفيذها ضمن بادرة "أنت الحياة"، التي تتضمن قوافل طبية تضم عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة، الأسنان، الباطنة، الجراحة، إضافة إلى وجود صيدلية لتقديم الأدوية بالمجان.

وتابع: كما تقوم المبادرة باستقبال الحالات الإنسانية بينهم "الغارمين"، وملتقى توظيفي، وفعاليات ثقافية، ومسرح عرائس، وورش حرفية، وندوات التوعية الخاصة بمكافحة الإدمان والتعاطي، وامتحانات محو الأمية، وأنشطة رياضية متنوعة، ومعرض الكتاب، وغيرها من الخدمات والفعاليات المجانية.

ومن جانبه، قال أيمن ماضي، مدير عام تعليم الكبار ومحو الأمية بجنوب سيناء، إن القطاع العام لمحو الأمية لتعليم الكبار يشارك في فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، بدعوة من مؤسسة حياة كريمة، وتنفيذًا لتوجيهات القطاع العام لمحو الأمية وتعليم الكبار، بعقد لجان امتحانات فورية لمن يجيد القراءة والكتابة، من خلال عقد لجان استقراء واستكتاب، هدًا لحصوله على شهادة محو الأمية.

وأوضح أحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، أن فرع الثقافة شارك بفقرات فنية تتضمن عرض مواهب أبناء قرية الجبيل كمن مختلف الأعمار، وتنظيم ندوات توعية، وورش فنية لتعليم فنون الرسم، إضافة إلى أنشطة مسرحية، وفقرات تثقيفية وترفيهية باستخدام مسرح العرائس.