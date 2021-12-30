مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الأبعادية الحامول، بالتزامن مع الطقس السيئ، وسقوط الأمطار على معظم أنحاء كفر الشيخ.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الأبعادية الحامول، بالتزامن مع الطقس السيئ وسقوط الأمطار، نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخر، حيث جري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الحامول المركزي.

انتقل عدد من القوات الأمنية لموقع الحادث وتبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق بالتزامن مع سقوط الأمطار لينتج عن ذلك انقلاب السيارة على جانب طريق الأبعادية الحامول.

وتلقت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى الحامول المركزي بوصول مصاب وجثة للمستشفى.

تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى فيما يجري التعامل مع المصاب داخل استقبال المستشفى.

وتبين من سجلات مستشفى الحامول المركزي، إصابة محمد عبد الرحمن السيد، 38 عاما، مقيم بقرية، الأبعادية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

ويجري عمل الاسعافات الأولية، والفحوصات والاشعه اللازمة باستقبال المستشفى، كما وصل محمد السعيد ابو العلا، 55 سنة، مقيم بقرية الأبعادية، جثة هامدة، وتم إيداع الجثه بمشرحة المستشفى.



