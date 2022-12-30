اعتقال صانع محتوى بارز في رومانيا بتهمة الاتجار بالبشر

ألقت أجهزة الأمن الرومانية القبض على صانع المحتوى البريطاني الأصل الأمريكي المولد أندرو تيت في رومانيا بتهم الاغتصاب والاتجار بالبشر، حسبما أكدت المديرية الرومانية للتحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم الجمعة.

كما أُلقي القبض على شقيق تيت واثنين من المواطنين الرومانيين بعد أن أجرت المديرية خمس عمليات تفتيش لمنازل في العاصمة بوخارست والمنطقة المحيطة بها.

وتردد أن المشتبه بهم الأربعة شاركوا في الاتجار بالبشر في رومانيا وكذلك في الولايات المتحدة وبريطانيا منذ بداية عام 2021، وأجبروا النساء على ممارسة الدعارة.

وأفاد بيان للمديرية، بأنه تم إغراء الضحايا الستة الذين تم التعرف عليهن حتى الآن بوعود بالحب والزواج.

وأوضح البيان أنه تردد بعد ذلك، أنه تم احتجاز النساء والفتيات في شقق مختلفة حول بوخارست تحت التهديد بالعنف والترهيب، وأُجبرن على ممارسة الجنس والظهور في مقاطع فيديو إباحية تم توزيعها بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم اتهام أحد المعتقلين باغتصاب إحدى الضحايا.

وألقي القبض على الرجال الأربعة مساء أمس الخميس لمدة 24 ساعة بشكل مبدئي، حيث من المتوقع أن يمثلوا أمام القاضي اليوم الجمعة، الذي يمكن أن يقرر بعد ذلك ما إذا كان سيتم اعتقالهم.