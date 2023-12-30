قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، إن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تشهد فرص أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة، حتى يوم الأربعاء المقبل.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح السبت، أن الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية للمواطنين، قائلة إنهم يستطيعون الاستمتاع بليلة رأس السنة في معظم أنحاء الجمهورية.



وأوضحت أن الطقس دافئ ومشمس نهارًا في المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر ومحافظتي الأقصر وأسوان، لافتة إلى أن درجات الحرارة غير منخفضة بشكل كبير ليلًا بتلك الأماكن.



وأكدت أن المواطنين بإمكانهم الاستمتاع بالأجواء ليلة رأس السنة مع الحذر؛ لأن الطقس بارد خلال ساعات الفجر والصباح الباكر في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.



وعن توقعات الأرصاد للشتاء الحالي، أشارت إلى أنه قريب الشبه من شتاء العام الماضي في درجات الحرارة، مؤكدة أنها ستكون حول المعدلات، دون انخفاضات ملحوظة أو شديدة أو غير مسبوقة.



ونوهت في الوقت نفسه، أن البلاد تتأثر هذا العام بظاهرة «إل نينو»، مشيرة إلى أنها «نمط مناخي يؤدي لارتفاع في متوسط درجات الحرارة العالمية على سطح الكرة الأرضية ككل».



ولفتت إلى أن «الظاهرة تؤدي في بعض حالات عدم الاستقرار إلى عنف في الظواهر الجوية وتطرف مناخي بشكل كبير»، منوهة أن «معدلات الأمطار قد تقل أو تزيد في بعض المناطق».



