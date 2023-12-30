محمد سليمان عبدالمالك يتوجه بالشكر لورشة كتابة مسلسل «زينهم»

توجه السيناريست محمد سليمان عبدالمالك بالشكر لورشة كتابة مسلسله الجديد" زينهم" الذي حقق نجاحا كبيرا مؤخرا، وتصدر قائمة أكثر الأعمال مشاهدة على منصة watsh it.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "شكر خاص لورشة كتابة مسلسل زينهم، لولاهم ماكنش المسلسل ده اكتمل، ورغم موقفي المعروف من ورش الكتابة، إلا إن الثلاثي الجميل قدروا يغيروا فكرتي ونظرتي عن الموضوع، احتراف والتزام وإبداع ومرونة مع بعض، وأظن إننا ممكن نكرر التجربة كل ما نلاقي فرصة تسمح"

وتابع: "حقيقي فخور إن عندنا مخرج هادئ وواعي وفنان زي يحيى إسماعيل، اللي قدر يصنع من عالم زينهم براند ومن شخصياته لحم ودم".

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدي هيكل، إنجي أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوي، لاشينة لاشين، علي السبع، نورا مهدي، نسمة بهي، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبدالمقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات، وإخراج يحيى إسماعيل.