رئيسة البرلمان الألماني تطالب بتعزيز مكافحة اليمين المتطرف ومعاداة السامية

ناشدت رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس، المواطنين في بلادها، تعزيز مكافحة اليمين المتطرف.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن "اليمينيين الشعبويين يهاجمون الديمقراطية بشكل متزايد، وهم متشابكون في كل أنحاء أوروبا".

ولفتت باس إلى أن ما تلاحظه في مواقع معينة بوسائل التواصل الاجتماعي لا يتعدى سوى معلومات "تعزز هذه الرؤية عن العالم، الكثير من هذه المعلومات هي أخبار كاذبة"، ورأت أن هذا الأمر يؤثر على النقاش السياسي.

في الوقت نفسه، قالت باس إن "الحكومة وحدها لا يمكنها أن تحل مشكلة التطرف اليميني، فمعاداة الأجانب ومعاداة السامية لن تختفيا بسهولة. بالنسبة لي أرى أن أصوات الكثير من المواطنين خافتة بشكل زائد عن الحد حيال هذه المخاطر".

وأعربت باس عن تشككها حيال القيام بإجراء محتمل لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا، وقالت إن "مجرد حظرنا لحزب ما لن يطرد مثل هذا الفكر من رؤوسنا"، ولفتت إلى وجود عقبات كبيرة جدا جدا أمام إجراء حظر حزب ما.