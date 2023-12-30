المتحدث العسكري الإسرائيلي: حماس تعتقد أننا سنخرج من قطاع غزة قريبا وهم مخطئون

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن جيش الاحتلال سيواصل تشكيل ضغط عسكري على حركة حماس صولا لما سمّاه «تفكيكها».



وخلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، قال هاجاري: «حماس تعتقد أننا سنخرج من قطاع غزة قريبا وهم مخطئون».



ادعى أن من واجب جيش الاحتلال العمل على إعادة الأسرى والمحتجزين من قطاع غزة.



وزعم المتحدث الإسرائيلي، أن الأسرى محتجزون خلافا للقانون الدولي، واصفا استعادتهم بأنه واجب أخلاقي دولي.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما ارتفع عدد الشهداء عن 21 ألف شهيد بجانب عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين.