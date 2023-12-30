 مدينة روسية حدودية تشير إلى مقتل 14 شخصا إثر هجوم أوكراني كبير - بوابة الشروق
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مدينة روسية حدودية تشير إلى مقتل 14 شخصا إثر هجوم أوكراني كبير

موسكو - د ب أ
نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 6:57 م | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 6:57 م

ذكرت السلطات في منطقة بلجورود الحدودية الروسية، أن أوكرانيا شنت هجوما كبيرا أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق تليجرام أن الجيش الأوكراني أطلق النار على وسط عاصمة الإقليم التي تحمل نفس الاسم، ونصح السكان بالاختباء في مخابىء للحماية من القصف الجوي.

وذكرت وكالة الدفاع المدني الروسية عبر تطبيق تليجرام أن 12 شخصا بالغا وطفلين لقوا حتفهم إثر القصف. وأصيب 108 أشخاص آخرين، من بينهم 15 طفلا.

وتحدث جلادكوف قبل ساعات عن مقتل شخصين.

وأفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، بأن الرئيس فلاديمير بوتين كلف وزير الصحة ميخائيل موراشكو بقيادة فريق والسفر إلى بلجورود في إطار استجابة الحكومة للأزمة.

ولم يرد تعليق فوري من المسئولين في كييف.

وأظهرت مقاطع مصورة لمدينة بلجورود عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الأسود وسيارات محترقة. ويمكن في بعض التسجيلات سماع أصوات انفجارات وأشخاص يصرخون.

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