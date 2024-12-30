الأونروا تحذر من أن المجاعة باتت شبه محققة في قطاع غزة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم الاثنين، من أن المجاعة باتت شبه محققة في قطاع غزة الذي يعاني سكانه من انعدام الأمن الغذائي، ونقص المساعدات الإنسانية، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قالت الوكالة الأممية إن فرقها تعمل جاهدة على إيصال المساعدات إلى المحتاجين، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط بما يكفي لوقف إطلاق النار وتوفير المساعدات المنقذة للحياة في ظل اقتراب المجاعة.

وانتشرت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق، لا سيما في محافظة الشمال، بعد استخدام التجويع وسيلة لإجبار الفلسطينيين على ترك مناطقهم والنزوح منها.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ451 على التوالي، شن مئات الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.