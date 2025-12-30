باكستان تحذر في الأمم المتحدة من أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يهدد وحدة القرن الأفريقي

أدانت باكستان، اليوم الثلاثاء، "الاعتداء المباشر" من إسرائيل على وحدة الصومال وسلامة أراضيه من خلال الاعتراف "غير القانوني" بإقليم "أرض الصومال" الإنفصالى كمنطقة مستقلة ، محذرة من أن هذه الخطوة قد تهدد الاستقرار في القرن الأفريقي وتقوض سيادة مقديشو وتماسكها السياسي.

وقال السفير عثمان جادون، نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، والذي ناقش التطورات الأخيرة في "أرض الصومال" واعتراف إسرائيل الرسمي بالمنطقة: "تظل منطقة "أرض الصومال" جزءا لا يتجزأ وغير قابل للفصل وغير قابل للتصرف من الصومال.. ولا يملك أي طرف خارجي الوضع القانوني أو السلطة الأخلاقية لتغيير هذا الواقع الأساسي".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عنه القول إن "أي عمل يصرف الانتباه أو يضعف التماسك أو يغذي الانقسام هو غير مسؤول تماما".

وقال المبعوث الباكستاني، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية كان مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار والصراع في الشرق الأوسط على مدى عقود، و"هي الآن تصدر هذا السلوك المزعزع للاستقرار إلى القرن الأفريقي".

وقد أدان معظم المتحدثين في النقاش الخطوة الإسرائيلية بعبارات واضحة، ولم تدافع عنها سوى الولايات المتحدة وإسرائيل.