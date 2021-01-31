القومي للتنسيق الحضاري: لم يعرض على الجهاز حتى الآن مشروع العجلة الدوارة بالزمالك

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن منطقة الزمالك لها قانون حماية وضعه الجهاز للحفاظ على المسطحات الخضراء وطبيعة المباني بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنه لم يعرض حتى الآن على الجهاز مشروع العجلة الدوارة بحديقة المسلة في جزيرة الزمالك، ذاكرًا أنه لم يتطلع على الدرسات البيئية والمرورية.

وذكر أن مشروع العجلة الدوارة بحاجة إلى درسات تفصيلية أكثر خاصة من ناحية موقعه، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على الذاكرة البصرية لبرج الجزيرة باعتباره علامة مميزة للقاهرة.

وعقدت في وقت سابق، شركة هاواي للسياحة والاستثمار، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي، مؤتمرًا صحفيًا بحديقة المسلة بالزمالك، للإعلان رسميا عن تدشين مشروع «عين القاهرة Cairo Eye» المقام في منطقة الزمالك وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الحكوميين وشركاء المشروع.

