قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، إن سيناء قطعة من قلوبنا.

وأضاف خلال كلمته في ندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مبنى ماسبيرو، إن هناك ندوة ستنعقد قريبًا في قلب سيناء بشرم الشيخ عن السياحة وتحدياتها.

وأردف جبر: "سنرى في تلك الندوة على الطبيعة ما يجري في سيناء".

وذكر جبر: "واجهنا أزمات عديدة مؤخرًا، أبرزها فيروس كورونا المستجد، والتي ألقت بظلالها على جنوب سيناء، إذ تراجعت السياحة بمعدلات كبيرة بسبب تفشي هذا الفيروس "كوفيد 19" في العالم".

وأوضح جبر، إن عزلة سيناء انتهت، حين عادت لنا بمشروعات واستثمارات مصرية بسواعد أبنائها الرجال المصريين.

ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الأحد، ندوة بعنوان «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة؛ بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.

وتناقش الندوة، موضوعات عن محافظة جنوب سيناء، على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ كذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.