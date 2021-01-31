«مصر الخير» يضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى بالمشاركة مع البنك الأهلى

شهدت الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان افتتاح البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير، 6 مدارس تعليم أساسى، ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى، وأعمال تطوير مركز شباب ابو الريش بحرى بأسوان، وذلك بتمويل كامل من البنك الأهلى.

قالت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، خلال الافتتاح، إن البنك الأهلى المصرى يمول تنفيذ أنشطة وتدخلات تنموية فى عدد من القرى بمحافظة أسوان، وذلك ضمن دور البنك فى المجتمعى التى تعد جزءا اساسيا فى استراتيجيته، وحرصا من البنك الأهلى المصرى على المساهمة الفعالة فى جهود التنمية فى جميع المحافظات، وخاصة الصعيد والمساهمة فى التمكين الاقتصادى للمواطن المصرى من أجل حياة أفضل.

وأصافت أن الافتتاح شمل (6) مدارس نظامية ومجتمعية ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى قوامها (33) فصلا دراسيا، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعليم المختلفة التى توليها مؤسسة مصر الخير اهتماما خاصا ضمن برامجها التنموية.

وأشارت إلى أن تلك الأعمال تأتى ذلك ضمن توجهات واستراتيجيات البنك لدعم وتطوير العملية التعليمية بدأت منذ فترة طويلة فى عدة اتجاهات، مضيفة أن البنك يدعم ويمول تنفيذ العديد من المشروعات التى تدعم العملية التعليمية ضمن مشروعات برنامج تنمية قرى البنك الأهلى المصرى، والذى يهدف بشكل رئيسى إلى إتاحة فرص تعليمية متميزة للأطفال بالمناطق المستحقة.

وقال الدكتور على فتحى عبدالرحيم رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، إنه تم إطلاق إشارة التشغيل لعدد من المشروعات التنموية التى يمولها البنك الأهلى المصرى بمحافظة أسوان، ومنها افتتاح مدرسة الشهيد رضاوى حسين الابتدائية التى يدرس بها 431 طالبا و طالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى، أيضا تم افتتاح مدرسة 23 يوليو الابتدائية وتخدم 176 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى.

وأضاف انه تم افتتاح مدرسة على بن أبى طالب بحاجر السباعية، وذلك بعد أن تم إعادة بناؤها وتزويدها بكامل التجهيزات المدرسية والمكتبات ومعامل العلوم والحاسب الآلى والمكاتب والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى لجميع طلاب المدارس 240 طالبا وطالبة، بجانب الاهتمام بالنشاط الرياضى للطلاب فتم تجهيز ملعب المدرسة وتنجيله لمساعدة الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأشار رئيس قطاع التنمية المتكاملة إلى أنه تم وضع حجر الأساس لمدرسة مجمع أبوالريش للتعليم الأساسى وقوامها (33) فصلا دراسيا لاستيعاب أكثر من 1300 طالب وطالبة، وأية زيادات مستقبلية بالقرية عامة، وأيضا سيتم تزويدها بكامل التجهيزات المدرسية والمكتبات ومعامل العلوم والحاسب الآلى والمكاتب والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى لجميع طلاب، وعمل ملعب للمدرسة و تنجيله لممارسة الأنشطة الرياضية.