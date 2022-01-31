هيرتا برلين يتعاقد مع المهاجم الفرنسي نسونا

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أبرم نادي هيرتا برلين الألمانيي لكرة القدم رابع صفقة له خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية وتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان نسونا، وذلك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وينضم نسونا /19 عاما/ إلى هيرتا برلين قادما من فريق الدرجة الثانية الفرنسي كان بعقد يستمر حتى عام 2026 .

ولم يكشف هيرتا برلين عن قيمة الصفقة واكتفى بإعلان أنها آخر صفقات النادي في سوق الانتقالات الحالية.

وقال فريدي بوبيتش المدير الإداري لنادي هيرتا برلين :"كيليان لاعب صغير السن لديه إمكانيات هائلة يمكن تطويرها. طول قامته يبلغ 89ر1 متر لذلك فهو يتمتع ببنية جيدة ومؤهلات جسدية بجانب قدراته الفنية."

ويحتل هيرتا برلين المركز الثالث عشر في الدوري الألماني، وأعلن مؤخرا بالفعل تعاقده مع الكوري الجنوبية لي دونج جون والمدافعين فريدريك أندري بيوركان ومارك أولييفر كيمبف، حيث يسعى النادي لإنقاذ موسمه.