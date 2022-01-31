ألمانيا: القبض على شخص مشتبه في قتله شرطيين

صرحت متحدثة باسم الشرطة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الاثنين بأنه تم القبض على شخص مشتبه به في قتل شرطيين اثنين بطلقات نار خلال تفتيش مروري في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية ليلة الأحد/الاثنين الماضية.

وأوضحت المتحدثة أن المقبوض عليه هو رجل معروف لدى الشرطة كان جاريا البحث عنه.

وذكرت المتحدثة أن إجراءات الملاحقة لا تزال جارية نظرا لأن من غير المستبعد أن يكون للمشتبه به شركاء.

وكانت الشرطة في مدينة كايزرسلاوترن ذكرت في وقت سابق من اليوم أنه لم تتضح بعد خلفيات الجريمة، مشيرة إلى أن الشرطيين التابعين لوحدة تفتيش منطقة كوزل كانا في دورية رويتينة على الطريق.

وأضافت الشرطة أن الشرطيين لقيا حتفهما بطلقات مميتة على أحد الطرق في مدينة أولمت في حوالي الساعة 20ر4 صباحا (التوقيت المحلي).

وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطيين تمكنا من إرسال رسالة عبر جهاز لاسلكي بأنفسهما. وعندما وصلت التعزيزات إلى مكان الحادث، كان الوقت قد فات بالنسبة للشرطية البالغة من العمر 24 عاما وزميلها البالغ من العمر 29 عاما.

وذكر الشرطيان في الرسالة عبارة "إنهم يطلقون النار". وقبلها أبلغ الشرطيان عن اكتشاف حيوان ميت في السيارة.