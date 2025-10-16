عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بوقف المرحلة الثانية من اتفاق غزة

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الخميس، حكومتهم بوقف تنفيذ المراحل التالية من اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار بغزة، إلى حين استعادة ما تبقى من جثث القتلى لدى حركة حماس.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10، وتقول إنها تحتاج إلى معدات خاصة للبحث واستخراج الجثامين الـ18 المتبقية.

بالمقابل، أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر 2023، ولا يزال في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني.

وقالت عائلات الأسرى في بيان، إنها تطالب الحكومة الإسرائيلية "بالتوقف فورا عن تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق ما دامت حماس مستمرة في عدم إعادة جميع الجثامين"، وفق زعمها.

وأكدت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الأربعاء، أنها "تبذل جهدا كبيرا لإغلاق هذا الملف"، موضحة أنها تحتاج إلى معدات وتقنيات خاصة للبحث تحت الأنقاض وانتشال ما تبقى من جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت العائلات أن "حماس ما زالت تحتجز 19 مختطفا"، زاعمة أن الحركة "تنتهك الاتفاق".

وتابعت: "بالتالي، لا مجال لأي تقدم أحادي الجانب من قبل إسرائيل، وأي خطوة سياسية أو أمنية لا تضمن عودتهم الفورية تعد تخليا عن مواطني إسرائيل".

وشددت على أن "مسئولية استعادة جميع المختطفين، أحياء أو قتلى، تقع بالدرجة الأولى على الحكومة الإسرائيلية".

واعتبرت أن "أي خطوة تخفف الضغط عن حماس أو تسمح باستمرار الاتفاق دون إعادة المختطفين تشكل فشلا أخلاقيا وقياديا خطيرا".

ورأت عائلات الأسرى الإسرائيليين أنه "لن يكون هناك نصر حتى يعودوا جميعا إلى هنا، حتى آخر مختطف"، وفق تعبيرها.

والأربعاء، قال مسئولون إسرائيليون إن المفاوضات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لم تبدأ بعد، رغم تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أكد فيها بدءها.

ونقلت قناة "إسرائيل 24" عن مسئولين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم: "خلافا للتقارير، لم تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية بعد، ولن تبدأ إلا بعد اكتمال المرحلة الأولى بإعادة جميع جثث الرهائن".

ويستند الاتفاق بين حماس وإسرائيل إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

وقتلت إسرائيل خلال الإبادة 67 ألفا و938 فلسطينيا وأصابت 170 ألفا و169 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في مجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.