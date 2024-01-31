منتجات الذكاء الاصطناعي والعروض السحابية تصعد بأرباح مايكروسوفت

أدى الازدهار في العروض السحابية ومنتجات الذكاء الاصطناعي مرة أخرى إلى زيادة مبيعات وأرباح شركة مايكروسوفت.

وفي الربع الثاني من السنة المالية الحالية، ارتفع حجم مبيعات شركة تصنيع البرمجيات الأمريكية بمقدار الخمس تقريبا إلى 62 مليار دولار.

وارتفعت الأرباح بمقدار الثلث إلى 22 مليار دولار تقريبا، حسبما أعلنت الشركة الأعلى قيمة في العالم برأس مال سوقي يزيد عن 3 تريليونات دولار في ريدموند يوم الثلاثاء.

كان حجم المبيعات والأرباح أفضل قليلا مما توقعه الخبراء الذين شملهم استطلاع لوكالة بلومبرج. وبعد فترة وجيزة من الضعف ، استمرت الأسهم ، التي كان أداؤها جيدا مؤخرا ، في الارتفاع بعد إغلاق السوق.