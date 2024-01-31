كاميرون: بريطانيا ستنظر في الاعتراف بدولة فلسطينية للمساعدة في إنهاء الحرب

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستنظر في الاعتراف بدولة فلسطينية للمساعدة في إنهاء الحرب مع إسرائيل.

وأضاف كاميرون في حفل استقبال في وستمنستر للسفراء العرب في لندن إن هذه الخطوة ستساعد في جعل حل الدولتين عملية "لا رجعة فيها" لإنهاء الحرب، وفقا لوكالة أنباء برس أسوسييشن البريطانية.

ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات كاميرون المكتوبة في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي قال فيها: "يجب أن نعطي سكان الضفة الغربية وقطاع غزة المنظور السياسي لطريق موثوق به إلى دولة فلسطينية ومستقبل جديد. ويجب أن يكون لا رجعة فيه"، بحسب شبكة (سي إن إن).