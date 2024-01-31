جنوب إفريقيا «كابوس» يطارد العرب في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا

واصل منتخب جنوب إفريقيا هوايته المفضلة في بطولة كأس أمم إفريقيا بالسنوات الأخيرة، وهي إقصاء المنتخبات العربية من الأدوار النهائية للمسابقة، بعد فوزه على المغرب مساء أمس الثلاثاء.

وكان المنتخب الجنوب إفريقي قد تأهل لدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2023، بعد تخطيه عقبة نظيره المغربي في دور الـ 16 من المسابقة.

وواجه منتخب البفانا بفانا الفرق العربية في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الأمم 5 مرات منذ مشاركته الأولى في نسخة 1996، ولم يتعرض للهزيمة في أي مباراة منهم.

والتقى منتخب جنوب إفريقيا مع نظيره الجزائري في الدور ربع النهائي من نسخة 1996، واستطاع منتخب البفانا بفانا تحقيق الانتصار بهدفين لهدف.

وفي النسخة التي تليها، فاز منتخب البفانا بفانا على نظيره المغربي بهدفين لهدف، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتجدد اللقاء بين منتخب جنوب إفريقيا والفرق العربية في نسخة 2000، حيث فاز على منتخب تونس بركلات الترجيح في مباراة الميدالية البرونزية.

وواجه المنتخب المصري نظيره الجنوب إفريقي في الدور ثمن النهائي لنسخة 2019، ولكن الأخير فاز بهدف نظيف سجله اللاعب ثيمبينكوسي لورش.

وفي نسخة 2023 من البطولة الإفريقية، وصل منتخب البفانا بفانا إلى الدور ربع النهائي عقب فوزه على نظيره المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.