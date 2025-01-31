أعلنت شركة ديزني، تغيير كامل في الخط الدرامي لشخصية متحول جنسي، ضمن شخصيات مسلسل التحريك "الفوز أو الخسارة" Win or Lose، وذلك قبيل عرض الموسم الثاني منه خلال شهر فبراير المقبل عبر منصة ديزني بلس.

ويأتي هذا الإعلان بعد انتقادات عنيفة طالت الشركة العالمية، حيث فوجئ المشاهدون في النسخة السابقة للمسلسل بحلقة كاملة تتعرض لشخصية متحول جنسي، تعرض طبيعتها وتاريخها أثناء الأحداث. هذا الأمر لاقى هجومًا عنيفًا من إعلاميين وأولياء أمور.

تدور أحداث المسلسل حول استعداد فريق كرة سلة في المرحلة الإعدادية لدخول مباراة مهمة، مع التركيز على طبيعة شخصيات الفريق وتاريخهم العائلي وتطورهم.

وفي ذات الوقت، نفت ديزني إلغاء شخصية المتحول الجنسي تمامًا من المسلسل الذي صُنع في استوديوهات بيكسار، لكنها قامت بتغيير الخط الدرامي لهذه الشخصية بالكامل، وألغت أجزاء كبيرة من حوار هذه الشخصية الخاصة بتوضيح طبيعتها الجنسية.

ونقلت وكالة فوكس الإخبارية عن ديزني أنها قدمت اعتذارًا للجمهور، حيث قالت إن الشركة أيقنت أهمية أن يتعرف الأطفال على طبيعة هذه الشخصيات -المتحولين جنسيًا- من خلال أولياء أمورهم فقط، وفقًا لشروطهم الخاصة ووجهات نظرهم ومدى استعداد أطفالهم لتفهم وتقبل هذه النوعية من البشر.

وجاء هذا التغيير في خطة الشركة بعد الهجوم العالمي على الجزء الأول من المسلسل الذي عُرض في ديسمبر الماضي، والذي تعرضت الشركة بسبب عرضه لخسائر مالية فادحة.