الدرك الإيطالي يشارك في البعثة الأوروبية بغزة لمراقبة معبر رفح

أعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، اليوم الجمعة، مشاركة قوات الكارابينييري (الدرك الوطني) في مهمة البعثة التابعة للاتحاد الأوروبي بغزة لمراقبة معبر رفح الحدودي.

وقال كروزيتو في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كما يحدث دائما، عندما تبدأ مسارات الاستقرار والسلام، تكون إيطاليا في المقدمة، وغالبا ما يتم ذلك من خلال حضور وعمل وتضحيات النساء والرجال في القوات المسلحة والتزام وزارة الدفاع، وفي هذه الحالة قوات الكارابينييري، الذين بفضلهم أصبح الأمل بالسلام مسارا للسلام"، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.

Prove di apertura al valico di Rafah.

Come accade sempre, quando si iniziano percorsi di stabilizzazione e pace, l’Italia c’è, in prima fila, da protagonista.

Spesso attraverso la presenza, il lavoro, il sacrificio, delle donne e degli uomini delle Forze Armate e l’impegno del… pic.twitter.com/S0TFHANKpS — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) January 31, 2025

وأفادت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في وقت سابق اليوم، باستئناف مهمة البعثة التابعة للاتحاد الأوروبي في غزة لمراقبة معبر رفح.

وقالت كالاس عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أوروبا هنا للمساعدة، تنتشر بعثة الحدود المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين، وستدعم موظفي الحدود الفلسطينيين، وتسمح بنقل الأفراد خارج غزة، بما في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية".

وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشئون الخارجية أنور العناني، أمس، بأنه "بطلب من إسرائيل والفلسطينيين وبموافقة مصر فان الاتحاد الأوروبي سيعيد تفعيل وجوده في معبر رفح بحسب اتفاقية 2005"، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف العناني أن "مهمة الاتحاد الأوروبي المدنية ستدعم عمل موظفي الحدود الفلسطينيين وتراقب العمليات لضمان إعادة فتح المعبر بأمان".

تجدر الإشارة إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية أطلقت في 24 نوفمبر 2005، في أعقاب خطة الانسحاب أحادية الجانب التي نفذتها إسرائيل من غزة، وانتهت مهمتها في 13 يونيو2007، عندما انتقلت الإدارة في غزة إلى حركة حماس الفلسطينية.