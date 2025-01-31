إذا كنت قد تجاوزت الخمسين من عمرى فى صحة جيدة فلك أن تستأنف مرحلة الشباب لأعوام كثيرة قادمة إذا قللت الحكمة التى تتيح لك حسابات مختلفة لمرحلة جديدة ما زالت مثمرة فى حياتك خاصة فى زمن صعب نعيشه الآن.

هل خطر ببالك أن تجرى فحصا دوريا لمجرد الوقوف على أحوالك الصحية رغم أنك لا تشكو من عرض أو مرض؟

إذا لم يخطر ببالك فاعلم أن الوقاية هى حجر الزاوية فى تلك المرحلة من العمر التى قد تختص الإنسان ببعض الأمراض مثل تصلب شرايين القلب والمخ وبعض أنواع السرطان أهمها سرطان البروستاتا أو الأعراض وأهمها الإحساس بالضعف العام وفتور الهمة والتعب لأقل مجهود التى قد تشير إلى الأنيميا نتيجة نقص الحديد.

اختبار بسيط لعينة من الدم لا تتجاوز الخمسة ميلتر يمكن منها الحصول على صورة دم كاملة تشير إلى عدد وشكل كرات الدم الحمراء ونسبة الهيمجلوبين فيها، إلى عدد كرات الدم البيضاء بمختلف أنواعها، عدد الصفائح الدموية.

أعراض الأنيميا لنقص الحديد تبدأ خلسة بلا أعراض تذكر لذا فتشخيصها فى البداية ليس بالأمر الهين إلا باختبارات الدم فى المعمل. ينتج نخاع العظام تلك الخلايا الحمراء الهامة التى من أهم وظائفها انتزاع ذرات الأكسجين من ذرات الهواء التى تملأ حويصلات الرئة لتعود بها إلى القلب الذى يضخ الدم لكل أعضاء الجسم المختلفة وأنسجته ويعود مرة أخرى محملا ببقايا عمليات التمثيل الغذائى.

أهم مكونات الخلايا الحمراء بروتين (الهيمجلوبين) والحديد الذى يلعب دورا هاما للغاية فى عملية نقل ذرات الأكسجين من تيار الدم إلى الأنسجة والخلايا والعكس.

أى تغير فى كمية الهيمجلوبين أو نوعيته يتحكم فى قدرة الخلايا الحمراء على قدرة نقل الأكسجين وبالتالى وظائف عديدة فى الجسم قد تتأثر ويصيبها الخلل.

< أهم أسباب أنيميا نقص الحديد بعد سن الخمسين يكمن فى تلك الأنزفة الصغيرة المستمرة التى قد تنشأ من الإصابة بالبواسير أو شروخ الشرج أو قرحة المعدة أو الإثنى عشر وربما السرطان.

< فرط تناول الأسبرين وكل مضادات الألم أو الالتهاب غير الاستيروبدية (الأدوية التى لا يدخل فى تركيبها الكورتيزون) يمكنها أن تتسبب فى نزيف ضئيل لكنه فى النهاية مؤثر لأنه مستمر من المعدة نتيجة تأثيره على الغشاء المبطن لها.

< من المحتمل أيضا أن يحدث نقص الحديد رغم تناولك له فى طعامك إذ إنه ولظروف عديدة تتعلق بامتصاص الحديد لا يتم إلا امتصاص عشرة بالمائة فقط مما نتناوله. من الأمثلة العادة المصرية المعروفة بضرورة شرب الشاى بعد الطعام مباشرة. وجود حامض التنيك فى الشاى يعوق امتصاص الحديد إذ يتحد به فيصبح مركبا مختلفا لا يمتص فى الأمعاء.

الحديد يتم إعادة تدويره فى الجسم بعد تكسر خلايا الدم الحمراء لذا فجزء منه يضيع عادة خلال مراحل تلك العملية الحيوية.

< حينما يتزايد نقص الحديد بصورة كبيرة تبدأ الأعراض فى الظهور: اصفرار الوجه والتعب لأقل جهد نظرا لأن الأكسجين مع الجلوكوز هما أهم مصادر الطاقة وقد يتطور الأمر للإحساس بضيق التنفس وسرعة النبض خاصة فى حالات بذل أى جهد بدنى إذ يحاول القلب تعويض نقص الأكسجين.

هناك أيضا ما يبدو على الجلد من مظاهر الجفاف وقروح اللسان الصغيرة وتشقق زوايا الفم عند التقاء الشفاة.

< علاج أنيميا نقص الحديد يجب أن يبدأ بمعرفة السبب الحقيقى لها وعلاجه ثم تناول المكملات الغذائية بدءا بالحديد وحامض الفوليك وفيتامين ب ١٢.

< مراجعة ما تتناوله من أدوية قد يكشف عن حقائق طالما تغيب عنك. تناول الأسبرين بالإضافة للأدوية المناهضة للألم والالتهاب مثل النورتن، والنافلون، والبونستيل فى آن واحد تؤدى إلى عدد من الآثار الجانبية أهمها خدش جدران المعدة والتسبب فى قرح صغيرة للغاية تنزف كميات رغم ضآلتها إلا أنها تجد طريقها عبر الأمعاء لتخرج مع البراز. استمرار النزف يعد سببًا قويًا للأنيميا لذا يجب الحرص الشديد فى تناولها ومناقشة الطبيب قبل تناولها.

———

هل تجاوزت الخمسين؟ إذا أردت للربيع أن يستمر لفترة أطول تحقق من أن صورة دمك تحوى عددًا من الخلايا الحمراء يحقق لخلاياك قدرًا من الأكسجين يضمن لها تنفسًا سلسًا بفضل الحديد.

———

أهم مصادر الحديد الطبيعية

- العسل الأسود

- السبانخ والملوخية

- الفاصوليا البيضاء

- جنين القمح

- اللحوم والكبد الحيوانى

- العدس

- صفار البيض

- بذور اليقطين (القرع العسلى)

- المحار

- منتجات الصويا.