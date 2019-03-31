جوتيريش عن القضية الفلسطينية: من الضروري العمل على إقرار حل الدولتين

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه من الضروري العمل على إقرار حل الدولتين، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها بالقمة العربية الـ30 بتونس، اليوم الأحد: «كما ينبغي العمل على تحقيق السلام، والاعتراف بالقدس عاصمة للدولتين، وهو ما شددت عليه سابقًا».

وأوضح أن هذا الأمر يعد الحل الوحيد، فلا توجد خطة بديلة، مردفًا: «نعرف أن ما يحدث في غزة هو وضع مأساوي، ونشكر الدول العربية على دعم منظمة الأنوروا».

وتحتضن تونس الدورة الثلاثين، من القمة العربية، والتي تناقش عددًا من القضايا منها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى، إلى جانب ملف الجولان والقدس.