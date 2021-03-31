الدواء الأوروبية: لا توجد أدلة تدعم وقف استخدام لقاح أسترازانيكا

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نفت وكالة الدواء الأوروبية، اليوم الأربعاء، وجود أدلة تدعم قرارات وقف تداول لقاح "أكسفورد/ أسترازانيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت مديرة الوكالة إيمر كوك، أنه لم يعثر على أي أدلة تدعم قرارات حظر تناول اللقاح بين مواطني أي بلد، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.

وكانت الوكالة أشارت سابقا إلى أنه لم يثبت وجود عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس فيما يتعلق بحالات تجلط الدم النادرة جدا بين متناولي اللقاح.

وكانت ألمانيا أعلنت أمس الثلاثاء اعتزامها تعليق استخدام اللقاح بين من تقل أعمارهم عن 60 عاما بسبب حدوث حالات تجلط بالدم.