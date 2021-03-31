وزيرة التجارة والصناعة تنعى الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق

نيفين جامع: الفقيد يمثل أحد العلامات المضيئة في تاريخ مصر الحديث

نعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



وقالت الوزيرة، إن الراحل يعد أحد العلامات المضيئة في تاريخ مصر الحديث، فقد قدم إسهامات جليلة للدولة المصرية في كل المناصب التي تقلدها طوال حياته، كما أن له العديد من المواقف الوطنية والتي انعكست في عطائه اللامحدود لخدمة وطننا الغالى مصر.