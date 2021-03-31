استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، فقد سجل جرام 21 الأكثر شيوعا 742 جنيها، مستقرا عند نفس سعره بنهاية تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وبحسب نجيب، سجل جرام 18 نحو 636 جنيهًا، وجرام عيار 24 848 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5936 جنيها.

وعالميًا، ارتفع الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، لكن المعدن الأصفر لا يزال يتجه لتسجيل أكبر هبوط فصلي منذ ديسمبر 2016، مع صعود عائدات الخزانة الأمريكية والدولار ليقوضا إغراء الذهب كملاذ آمن، وفقا لـ«رويترز».

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1686.65 دولار للأوقية، بعدما سجل أقل مستوى منذ الثامن من مارس عند 1677.61 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الذهب نحو 3% منذ بداية الشهر و11.1% خلال الربع الحالي من العام.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% أيضا إلى 1686.90 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا مقابل منافسيه وفي سبيله لتسجيل أفضل شهر منذ نوفمبر 2016.

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب ذروة 14 شهرا التي بلغتها في الجلسة السابقة وتتجه للصعود للشهر الرابع على التوالي.

وتزيد العائدات المرتفعة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5% إلى 24.13 دولار، في حين كسب البلاتين 1% إلى 1166 دولارا.

وزاد البلاديوم 1% أيضا إلى 2616.18 دولار وفي سبيله لتسجيل أفضل أداء شهري منذ فبراير 2020.