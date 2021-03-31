وزير الشؤون الخارجية المغربي يبحث مع نظيرته البلجيكية سبل دعم التعاون في عدة مجالات

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية البلجيكية، صوفي ويلميس، الشراكة القائمة بين البلدين والعلاقات الثنائية والدور الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا باعتبارها ركيزة هذه الشراكة النموذجية.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزيرين اتفقا خلال اتصال هاتفي اليوم، على أن تقوم الوزيرة البلجيكية بزيارة إلى المغرب خلال العام الجاري، لتأكيد أهمية الشراكة الثنائية وتعزيز الحوار السياسي والتعاون القنصلي والقضائي واستكشاف مجالات مبتكرة جديدة للتعاون الاقتصادي، مثل تطوير سلاسل القيمة والاقتصاد الأخضر.

كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى متعدد الأطراف وداخل الهيئات الدولية.