المكسيك تهزم الهندوراس وتتوج ببطولة الكونكاكاف المؤهلة لأولمبياد طوكيو

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توج المنتخب المكسيكي ببطولة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تغلب على منتخب الهندوراس 5 / 4 بضربات الجزاء الترجيحية إثر تعادلهما 1 / 1 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش).

وكان منتخبا المكسيك والهندوراس قد حسما بالفعل تأهلهما إلى الأولمبياد بالتأهل إلى الدور النهائي.

وافتتح إدوين رودريجيز التسجيل لمنتخب الهندوراس في الدقيقة 72 ثم تعادل المنتخب المكسيكي بهدف للاعب خوسيه ماسياس من ضربة جزاء في الدقيقة 80 .

وظل التعادل قائما ليخوض الفريقان وقتا إضافيا لم يسفر عن جديد وحسمت المواجهة بعدها لصالح المنتخب المكسيكي بضربات الجزاء الترجيحية.