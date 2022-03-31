صحيفة صينية: فيروس كورونا يدفع النظام الصحي في شنغهاي إلى حافة الانهيار

نقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية عن مسؤول بقطاع الصحة رفض الكشف عن هويته، القول إن النظام الصحي في مدينة شنغهاي "على وشك الانهيار".

وقال الخبير إن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا سوف تستمر في الارتفاع خلال الايام المقبلة، ثم بعد ذلك سوف تتراجع بعد حصر جميع الحالات وفرض إجراءات صحية صارمة.

وأضاف أن عملية خفض حالات الاصابة وإجراء اختبار كورونا لجميع سكان المدينة بحلول الاثنين المقبل سوف تكون "مهمة صعبة للغاية بالنسبة لشنغهاي".

ويخضع الملايين من سكان جنوب وشرق المدينة لإجراءات إغلاق منذ الاثنين الماضي. ومن المقرر رفع الإغلاق غدا الجمعة، عندما يتم فرضه لمدة 4 أيام في الجزء الأقدم من المدينة، غرب نهر هانجبو. ومن المقرر أن يخضع جميع السكان لاختبار كورونا مرتين.

وتمثل شنغهاي نحو 20% من حالات الاصابة بفيروس كورونا في الصين وتبلغ 1800 حالة، كما أنها تمثل 80% من حالات الإصابة بدون أعراض التي تم رصدها أمس الأربعاء وبلغت 6600 حالة.

ويشار إلى أن الصين تشهد حاليا أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ عامين بسبب متحور أوميكرون.

وسجلت شنغهاي التي يبلغ تعداد سكانها 26 مليون نسمة، نحو 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا هذا الشهر.