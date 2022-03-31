تطعيم بايدن بالجرعة الرابعة ضد كورونا

حصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، على جرعته الرابعة المعززة من لقاح فايزر المضاد لكورونا، أمس الأربعاء، بعد خطاب عن سياسته لمكافحة الوباء.



وقال الرئيس الأمريكي (79 عاما)، بعد التطعيم في البيت الأبيض أمام الإعلام: "إنها غير مؤلمة أبداً"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وحصل بايدن، على الجرعة الأولى في ديسمبر 2020، والثانية في يناير 2021، وعلى جرعة معززة في نهاية سبتمبر الماضي، وطبق بذلك فوراً القرار الذي اتخذته وكالة الأدوية الأمريكية، أول أمس الثلاثاء.



ووافقت وكالة الأدوية الأمريكية على جرعة رابعة من لقاح فايزر- بايونتيك أو مودرنا للذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، بعد أربعة أشهر من الجرعة الثالثة من اللقاح.



وقال الرئيس الأمريكي: "نحن في مرحلة جديدة من هذا الوباء، هذا لا يعني أنه انتهى، هذا يعني أنه لم يعد يتحكم في حياتنا".



ودعا بايدن الكونجرس، إلى الموافقة بسرعة على تمويل جديد لمكافحة الوباء، لتجنب افتقار الحكومة الفدرالية في غضون أشهر إلى الاختبارات والعلاج، والعجز، إذا دعت الحاجة، عن تمويل تطوير لقاح ضد متحورة جديدة.



وأشار إلى أن الأمريكيين بدأوا يعيشون حياتهم من جديد، لا يمكننا التخلي عن ذلك.



وأضاف بايدن: "أطلب من الكونجرس أن يتحرك على الفور".



ويسعى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي منذ أمس الأربعاء إلى التوصل لاتفاق يحظى بموافقة ما لا يقل عن 10 أعضاء من الحزب الجمهوري المعارض، لاقتراح تمويل بـ15 مليار دولار.