علي جمعة: زيادة النسل مصيبة مصر وانحطاط من القمة للقاع

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن "مصيبة مصر" هي زيادة النسل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "لما قامت ثورة يوليو (1952) كنا 14 مليون (نسمة) فأستاذ الاجتماع علي عبد الواحد وافي كتابًا عجيبًا بعنوان مشكلة مصر الأساسية قلة النسل".

وتابع: "في تلك الفترة كنا في احتياج للنسل بسبب الرغبة في الإنتاج، والثورة الصناعية كانت في حاجة لموارد بشرية، لكن الزيادة السكانية أصبحت الآن خطرًا وتسبب ظواهر اجتماعية مرفوضة مثل أطفال الشوارع التي نجحت الدولة في القضاء عليها".

وأشار إلى أنّ زيادة النسل مهلكة وانحطاط من القمة إلى القاع- وفق تعبيره، وأكمل: "عندما نبلغ القمة فالمعدل من المؤكد أنه سينخفض على الفور".