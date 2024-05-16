 القمة العربية 33.. إعلان البحرين: ندعم جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القمة العربية 33.. إعلان البحرين: ندعم جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية

ليلى محمد- المنامة
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 5:00 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 5:00 م

أكد إعلان البحرين الصادر عن القمة العربية في المنامة اليوم الخميس، على الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني ووحدة الصف اليمني تحقيقاً الأمن والاستقرار في اليمن.

وأعرب البيان عن التأييد للمساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق غايتنا الجماعية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والنماء والازدهار.

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