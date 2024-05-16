 ماذا تضمن إعلان البحرين الصادر عن القمة العربية في المنامة عن الأزمة السوادنية؟ - بوابة الشروق
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ماذا تضمن إعلان البحرين الصادر عن القمة العربية في المنامة عن الأزمة السوادنية؟

صورة تذكارية للقادة المشاركين بالقمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة
صورة تذكارية للقادة المشاركين بالقمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة
ليلى محمد
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 4:56 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 4:56 م

أعرب إعلان البحرين الصادر عن القمة العربية في المنامة اليوم الخميس، عن كامل التضامن مع السودان، في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة.

كما دعا البيان، إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل الى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين.

وحث إعلان البحرين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومن بينها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان وانهاء محنة الشعب السوداني الشقيق.


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