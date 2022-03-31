رومانيا: نقوم بتسهيل آلية لنقل الحبوب من أوكرانيا إلى ميناء كونستانتا

قال وزير الدفاع الروماني، فاسيلي دينكو، إن بلاده تقوم بتسهيل آلية للنقل من أوكرانيا إلى ميناء كونستانتسا الواقع على البحر الأسود، لمساعدة جارتها في إيجاد طرق جديدة من أجل صادرات الحبوب الخاصة بها بعد الغزو الروسي.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن دينكو قوله للصحفيين اليوم الخميس، إن "المحادثات لا تعقد بين الحكومتين فحسب، ولكنها تعقد أيضا بين الشركات، وإننا نقوم بتسهيل تلك الآلية للنقل من أوكرانيا إلى كونستانتسا".



وأضاف أن ذلك "قد يساعد أوكرانيا في الحصول على تمويل من أجل بقائها. ليست هناك أي مشاكل لدى رومانيا فيما يتعلق بإمدادات الحبوب، وبالطبع يمكن أن يعود ذلك بفائدة على ميناء كونستانتسا أيضا. وفي نهاية الأمر، حتى لو لم تكن هناك فائدة، فإننا مازلنا ندعم جارة محتاجة".