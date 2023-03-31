 الحرس الوطني التونسي ينقذ 74 مهاجرا في سواحل صفاقس إثر غرق قواربهم - بوابة الشروق
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الحرس الوطني التونسي ينقذ 74 مهاجرا في سواحل صفاقس إثر غرق قواربهم

تونس (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 4:15 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 4:15 م
أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الجمعة، عن إنقاذ 74 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء في عرض البحر، إثر غرق قوارب كانت تقلهم.

وأفاد متحدث باسم الحرس الوطني، بإحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية ليل الخميس الجمعة بسواحل صفاقس التي تعد منصة رئيسية للهجرة، نحو السواحل الإيطالية القريبة.

وقبل أسبوع، غرق ما لا يقل عن خمسة قوارب مكتظة بالمهاجرين، في سواحل صفاقس ومدينة الشابة المجاورة.

وانتشلت وحدات الحرس البحري حتى يوم الأحد 29 جثة، فيما لا يزال عدد كبير في عداد المفقودين.

ولم يطرأ أي تحديث على أعداد الجثث المنتشلة، لدى اتصال وكالة الانباء الألمانية (د. ب. أ) بالسلطات القضائية في الجهة.

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