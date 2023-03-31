ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز تشكر داعميها بعد توجيه اتهام لترامب

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أعربت نجمة الأفلام الإباحية الأمريكية ستورمي دانييلز عن شكرها لمعجبينها عبر موقع تويتر على دعمهم.

يشار إلى أن إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب علاقة مع دانييلز يعد الجزء الرئيسي من اتهام جنائي نسب إليه.

وغردت دانيالز عبر تويتر مساء أمس الخميس: "أشكركم جميعا على دعمكم وحبكم! وردتني رسائل كثيرة للغاية لا أستطيع الرد عليها (كلها)".

وبدت دانيالز شامتة في ترامب بعد التهم الجنائية غير المعلنة التي وجهت إليه، وأشارت إلى أنها تلقت زيادة في عروض الحملات الترويجية.

وبحث التحقيق الجنائي بشأن ترامب فيما إذا كانت الرشوة المقدمة لشراء صمت دانييلز قبل انتخابات 2016 الرئاسية تشكل انتهاكا للقانون المالي المتعلق بالحملات الانتخابية في البلاد.

ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانييلز لكنه لم ينف دفع رشوة لها مقابل صمتها.

وأجرى ممثل الادعاء في مانهاتن بنيويورك تحقيقا استمر سنوات بشأن هذه المسألة، ليحضرها في النهاية أمام لجنة محلفين كبرى، وهي التي صوتت لصالح توجيه اتهام لترامب.