 أوكرانيا: مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء 64 قصفا روسيا على خيرسون - بوابة الشروق
الجمعة 31 مارس 2023 10:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

أوكرانيا: مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء 64 قصفا روسيا على خيرسون

أ ش أ
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 10:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 10:20 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، صباح اليوم الجمعة أن القوات الروسية شنت 64 قصفا جديدا على الإقليم أمس، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة اثنين آخرين.

وقال بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "خلال اليوم الماضي، شن الروس 64 ضربة وأطلق 243 قذيفة على منطقة خيرسون التي تعرضت لطائرات روسية من طراز جراد MLRS ونيران مدفعية مكثفة".

وأضاف بروكودين أن الروس هاجموا مدينة خيرسون تسع مرات حيث أصابت 25 قذيفة أحياء سكنية ومنازل خاصة ومجمعات سكنية.

وأشار المسئول الأوكراني إلى أن السلطات الأوكرانية أجلت على مدار أمس 61 شخصا آخرين من المناطق التي تم تحريرها من الروس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك