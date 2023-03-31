تقديم 2000 وجبة بمائدة إفطار الصائم بمدينة طور سيناء

أكثر من 2000 وجبة إفطار جرى تقديمها بمائدة إفطار الصائم المقامة تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحديقة مسجد الحق المبين أول شارع المنشية بمدينة الطور.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة ترعى المائدة، وتحرص على تزويدها بكافة الإمكانيات، والمواد الغذائية المختلفة من لحوم، وأرز، ومكرونة، وخضراوات، وفاكهة لإفطار أكبر عدد من البسطاء ومحدودي الدخل، ورواد المائدة من جميع الفئات.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم الجمعة، أنه جرى تقديم أكثر من 2000 وجبة إفطار داخل المائدة منذ بداية شهر رمضان الكريم وحتى أمس، بواقع أكثر من 250 وجبة إفطار يوميًا، بخلاف الوجبات التي يجري توصيلها للمنازل الأسر الأكثر احتياجًا يوميًا، مشيرًا إلى أن هذه الوجبات تتضمن أجود أنواع الطعام، ويقوم بإعدادها مجموعة من شباب مدينة الطور المتطوعين في الأعمال الخيرية.

وأكد المحافظ، أنه يجري أيضًا توزيع وجبات معبأة للسحور على جميع المتواجدين بمائدة إفطار الصائمين على الفطار، لافتًا إلى أنه حرص على تناول الإفطار بينهم لتعميق مشاعر المودة، وتجسيد التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، كما يجري متابعة المائدة يوميًا للتأكد من تزويدها بكافة الامكانيات.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في المساعدات الخاصة بالأسر الأكثر احتياجًا، من خلال كراتين المواد الغذائية واللحوم التي يجري توزيعها على مدار الشهر الكريم، إضافة إلى أن هناك هدايا ولعب أطفال سيجري توزيعها خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.