نتنياهو واثق من قدرته على حل الخلاف حول الخدمة العسكرية لليهود المتشددين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى حل أكثر إنصافا وسط الخلاف حول الخدمة العسكرية الإجبارية للرجال المتدينين المتطرفين في إسرائيل.

وقال نتنياهو للصحفيين، اليوم الأحد، إن الحرب في غزة منعت الحكومة من تمرير قانون لتنظيم هذه المسألة قبل انقضاء الموعد النهائي.

يُذكر أن اليوم الأحد هو الموعد النهائي الذي كان على نتنياهو أن يضع قانونا جديدا بشأن مسألة الخدمة العسكرية الإجبارية للرجال اليهود المتدينين المتطرفين، الذين تم إعفاؤهم لفترة طويلة من الخدمة العسكرية الإجبارية.

لكن الحرب في قطاع غزة وضعت الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط لإنهاء إعفاء الطائفة الدينية المتطرفة من الخدمة العسكرية. وانتهت صلاحية قانون يسمح بإعفاءهم العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تم وضع لائحة مؤقتة تستمر حتى اليوم الأحد. وكانت الحكومة الإسرائيلية، التي تضم أيضا أحزابا دينية متشددة، تعمل على قانون جديد لإعفاء المتدينين المتطرفين.

وبمجرد انتهاء الأمر القضائي، سيتم إلغاء الدعم الحكومي للرجال المتدينين المتطرفين في سن الخدمة العسكرية.

وبموجب قرار من المدعي العام جالي باهاراف ميارا، سيكون الجيش ملزما بتجنيد الطلاب الذين يدرسون علوم الدين، وهي خطوة من شأنها أن تشمل أكثر من 60 ألف من المتدينين، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

كما تقدم نتنياهو بطلب إلى المحكمة العليا لتمديد الموعد النهائي لصياغة مشروع قانون.

ولم تنجح الحكومة حتى الآن في إقرار قانون جديد. وتنتهي صلاحية اللائحة البديلة اليوم الأحد عند منتصف الليل.

وقال نتنياهو إنه "في ظل موقف إيجابي وإرادة حقيقية، يمكن التوصل إلى اتفاق وليس مواجهة في خضم الحرب، بينما نحن على بعد خطوة صغيرة من النصر"، دون أن يتطرق إلي مزيد من التفاصيل، وأضاف "أعتقد أن المشكلة يمكن حلها."