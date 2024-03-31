ممثلة الشئون الخارجية بالبرلمان الإسباني: الاتفاق على بعض الخطوات للاعتراف بدولة فلسطين

قالت الدكتورة هنا جلول، ممثلة لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الإسباني، إن «قطاع غزة يعاني من أزمة إنسانية ومجاعة مستمرة، دون وجود بوادر لتوقف إسرائيل عن هذه الأعمال غير الإنسانية».



وأضافت خلال تصريحات لها على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أنه «لا توجد نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة».



وأوضحت أن «رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، طالب أكثر من مرة في البرلمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية».



وذكرت أن بلادها طالبت كذلك بعقد مؤتمر للسلام لوقف الحرب في غزة، ودعمت إجراءات محكمة العدل الدولية.



وأكملت: «رئيس الحكومة اتفق مع أيرلندا وسلوفينيا على بعض الخطوات من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، ونؤيد تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ونعارض التهجير القسري للفلسطينيين، وندعو إلى دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين».