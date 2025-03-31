محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية لتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك

تفقدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حدائق القناطر الخيرية، وذلك لتقديم التهنئة للمواطنين المُترددين على الحدائق بعيد الفطر المُبارك.

وافتتحَّ محافظ القليوبية، خلال جولته بحدائق القناطر الخيرية حديقة (أهالينا الجديدة) بالقناطر الخيرية؛ ليُصبح إجمالي عدد الحدائق الموجودة بالقناطر الخيرية 10 حدائق.

وتقع حديقة أهالينا على مساحة 6.5 فدان، وتتميز بأشجار التين البنغالية والمانوليا وبلحة الغيرة المشهورة بالبلوط.

فيما التقى المحافظ، بعد الافتتاح بالمواطنين المُترددين عليها، حيث حرص على إهدائهم الورود والهدايا احتفالاً بعيد الفطر المُبارك، كما نوه بأن المحافظة ستستخدم هذه الحديقة في إقامة معرض دائم الزهور خلال فصل الربيع.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد حديقة عفلة؛ للتأكُد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمُتنزهات العامة.

والتقى "عطية"، بعددٍ من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المُبارك، وتمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مُقدماً الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مُميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.

كما تفقد المحافظ، عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف النهري والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترديين في حالة الطوارئ، موجهاً باستمرار التمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طارئ.

وجاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وخالد إبراهيم مدير تفتيش الري على مستوى المحافظة، ومسئولي الصحة وري القناطر الخيرية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالقليوبية.