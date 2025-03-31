 5 شهداء في قصف الاحتلال وسط وشمال قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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5 شهداء في قصف الاحتلال وسط وشمال قطاع غزة

وفا
نشر في: الإثنين 31 مارس 2025 - 10:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 مارس 2025 - 10:03 ص

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وشمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن ثلاثة مواطنين استشهدوا جراء قصف الاحتلال شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأصيب طفل جرّاء إلقاء طائرة مسيّرة للاحتلال «كواد كوبتر» قنبلة في ساحة مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين بمخيّم البريج وسط القطاع.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حتى صباح السبت 921 مواطنا وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 64 مواطنا على الأقل في القطاع في أول أيام عيد الفطر المبارك.

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