محافظ المنيا الأسبق ينعي اللواء محمد صلاح سكرتير عام الدقهلية ابن مركز ديرمواس

نعى اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا الأسبق، اللواء محمد صلاح أبو كريشة، سكرتير عام محافظة الدقهلية، الذي تُوفي صباح اليوم أثناء أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر بمدينة المنصورة.

وأعرب البديوي عن حزنه العميق لرحيل أبو كريشة، واصفًا إياه بأنه "شخصية وطنية قدمت عملها بأمانة وإخلاص"، مشيرًا إلى المواقف المهنية والإنسانية التي جمعتهما خلال فترة عملهما المشترك في المنيا قبل نحو تسع سنوات.

يُذكر أن اللواء الراحل محمد صلاح أبو كريشة ينحدر من قرية بني عمران التابعة لمركز ديرمواس، وشغل عدة مناصب قيادية في عدد من المحافظات، حيث بدأ مسيرته الإدارية في المنيا، ثم أصبح رئيسًا لمدينة المنيا، قبل انتقاله إلى أسيوط سكرتيرًا مساعدًا، وأخيرًا سكرتيرًا عامًا لمحافظة الدقهلية.

وقد نعاه عدد من المسؤولين وزملاؤه في العمل، مشيدين بدوره في خدمة المجتمع وتطوير الأداء الحكومي، تاركًا إرثًا مهنيًا حافلًا بالعطاء والإنجازات.