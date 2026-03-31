مودي: الهند أدارت تداعيات حرب الخليج بكفاءة

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، أنه في ظل تصاعد وتيرة الحرب في غرب آسيا، نجحت الهند في إبقاء الوضع تحت السيطرة بفضل سياستها الخارجية القوية وتضافر قوى الشعب، متهما حزب المؤتمر بمحاولة استغلال الصراع لتحقيق مكاسب سياسية محلية.

وأكد مودي، أن حزب المؤتمر استغل صراع غرب آسيا عبر إثارة الذعر بين الناس لتحقيق مآرب سياسية، رغم أن الهند أدارت الأوضاع الناجمة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر بفاعلية، وفقا لوكالة برس ترست أوف إنديا.

وخلال زيارته التي استغرقت يومًا واحدًا لولاية غوجارات، تنقل رئيس الوزراء بين غاندي ناغر وساناند ومنطقة فاف ثاراد، حيث افتتح مصنعًا لأشباه الموصلات ومتحفًا وألقى خطابات أمام الحشود.

كما افتتح ووضع حجر الأساس لمشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت 19,806.9 كرور روبية خلال الزيارة.

وخلال مخاطبته تجمعا حاشدا في قرية ناني بمنطقة فاف ثاراد المنشأة حديثا، اتهم مودي، حزب المؤتمر بالانغماس في ترويج الشائعات ومحاولة تحريض القواعد الشعبية على التجمهر أمام محطات الوقود ونشر الفوضى العامة.

وقال مودي: "اليوم، وبينما تحتاج الأمة إلى الوحدة والتضامن، ينخرط قادة حزب المؤتمر بنشاط في سياسات انقسامية.. في الوقت الذي تحتاج فيه الأمة إلى الطمأنينة، ينشغل حزب المؤتمر بنشر الخوف والشائعات. وعندما تدعو الأمة إلى ضبط النفس، يريد حزب المؤتمر تحريض الناس".

وفي إشارة إلى الوضع العالمي، قال مودي، إنه بينما تعاني العديد من الدول من تداعيات الحروب والاضطرابات وعدم الاستقرار، أظهرت الهند صمودا ووحدة.

كانت الهند، قد تمكنت من إخراج 4 ناقلات غاز بترول مسال من الخليج العربي عبر مضيق هرمز، من خلال التواصل مع إيران التي تغلق الممر ،منذ قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتعتمد الهند، بشدة على واردات غاز البترول المسال من الخليج العربي وواجهت نقصا حادا في الوقود في ظل تمكن حفنة فقط من السفن من المرور عبر مضيق هرمز، وعادة بعد محادثات بين نيودلهي وطهران.