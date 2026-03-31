ارتفاع أسعار الذهب في ظل تقارير عن اعتزام ترامب إنهاء الحرب مع إيران

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترحيب المستثمرين بالتقارير التي تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وترك مسؤولية فتح مضيق هرمز في الخليج العربي لحلفاء الولايات المتحدة.

وارتفع سعر الذهب في تعاملات بورصة كومكس بمقدار 118.90 دولار أي بنسبة 2.61% إلى 4676.40 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 4.467 دولار أي بنسبة 6.31% إلى 75.300 دولار للأوقية تسليم يونيو.

يأتي ذلك في حين دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران يومها الثاني والثلاثين.

وتم نشر آلاف الجنود الأمريكيين بمن فيهم عناصر من الفرقة 82 المحمولة جوا في الشرق الأوسط.

من ناحيتها، أعلنت إيران، اليوم، استعدادها للرد بقوة على أي هجوم بري من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسئولين في الإدارة الأمريكية القول إن ترامب قال لمساعديه إنه يفكر في إنهاء الحرب وحث إيران على فتح مضيق هرمز عبر المفاوضات وليس بالعمل العسكري.

ويبدو الآن أن ترامب أكثر ميلا لإنهاء النزاع مع إيران عبر القنوات الدبلوماسية بدلا من العدوان العسكري.

كما يأمل ترامب، في إعطاء الأولية لإضعاف القوة البحرية الإيرانية ثم ترك مهمة إعادة فتح المضيق لحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا ومنطقة الخليج.