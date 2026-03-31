رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحديد موعد نهائي للحرب ضد إيران، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «الأمر لن يطول».

وقال في تصريحات لشبكة «سي بي إس» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن متقدمة على الجدول الزمني بأسبوعين، وهي تصريحات كررها أكثر من مرة منذ بدء الحرب.

والخميس الماضي، صرح ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، بالقول: «كانت تقديراتنا أن الأمر سيستغرق ما بين أربعة وستة أسابيع تقريباً لإنجاز مهمتنا، ونحن متقدمون على الجدول الزمني بكثير».

وفي تصريحاته لشبكة «سي بي إس»، أشار ترامب إلى أن «إيران لم تعد تملك أي قوة عسكرية»، معقبًا: «لقد فقدت كل شيء كان لديها، إنها في حالة فوضى».

وأضاف: «لقد أنجزنا مهمتنا، وسيستغرق الأمر منهم عشر سنوات لإعادة البناء، كما شهدنا تغييرًا جذريًا في النظام الإيراني».

ووصف التغيير في النظام الإيراني بأنه «يفوق كل التوقعات»، مشيرًا إلى أن «المسئولين الحاليين الذين تتواصل معهم واشنطن مختلفون وأكثر عقلانية».

وامتنع ترامب، عن تحديد ما إذا كان إعلان النصر على إيران «ممكنًا»، بدون الحصول على مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وأكمل: «لا أفكر في الأمر حتى. أعرف فقط أن اليورانيوم المخصب مدفونٌ في أعماق الأرض، وسيكون من الصعب للغاية على أي شخصٍ تجاهله».