الصين وباكستان تدعوان إلى بدء محادثات السلام واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز في أقرب وقت

التقى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مع نظيره الصيني وانج يي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة بكين، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، شدد الوزيران على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، وبذل أقصى الجهود لمنع اتساع رقعة النزاع، مؤكدين ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من الحرب.

ودعا الجانبان إلى بدء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، مشيرين إلى أهمية حماية سيادة إيران ودول الخليج ووحدة أراضيها واستقلالها الوطني وأمنها.

وشددا على أن «الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل النزاعات»، داعين إلى ضرورة الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها خلال محادثات السلام.

وناشد الوزيران أطراف النزاع الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والأهداف المدنية، والالتزام التام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطات الطاقة وتحلية المياه وتوليد الكهرباء، والبنية التحتية النووية السلمية، مثل محطات الطاقة النووية.

وأشار البيان إلى ضرورة حماية السفن وأفراد طواقمها العالقين في مضيق هرمز، والسماح بمرور آمن للسفن المدنية والتجارية، واستعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر المضيق في أقرب وقت ممكن.

وأكدا ضرورة دعم إبرام اتفاق لإنشاء إطار سلام شامل، وتحقيق سلام دائم على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.