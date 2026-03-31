تحدث الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن موقف إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق ومنتخب مصر، من العروض الاحترافية التي ارتبط اسمه بها مؤخرا.

وكانت تقارير قد أشارت إلى وجود عرض من القادسية السعودية للتعاقد مع عاشور خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "سألت في النادي الأهلي، هل يمتلك إمام عاشور عروضا من السعودية؟ قالوا لي: والله العظيم إمام عاشور ليس لديه أي عرض حاليا".

وأضاف: "قالوا لي: لن يتعاقد أي نادٍ مع لاعبين في الوقت الحالي، الجميع سينتظر حتى كأس العالم، كله كي يختار الأفضل.. قلت لهم: لكن إمام يعد معروفا في المنطقة العربية، والأندية السعودية تريده. قالوا لي: ربما ترغب هذه الأندية في اختيار الأفضل بين المتألقين في المونديال أيضا".

وواصل شوبير: "قالوا لي إن إمام لديه مباراة ضد إسبانيا وأخرى أمام البرازيل، ولو قدم أداءً جيدا، من الممكن أن يظهر بشكل أكبر وربما تكون وجهته أوروبا".

وقال أيضا: "قلت لهم: هل معنى ذلك أن باب الرحيل مفتوح؟ قالوا لي: طبعًا."

وأضاف: "تذكروا كلامي عندما قلت لكم: أي لاعب من النادي الأهلي سيتلقى عرضا لائقا سيتم قبوله والبحث عن بديل له، خصوصًا بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، الذي أصاب الجميع بالإحباط في النادي، وهنا لا أتحدث فقط عن إمام لكن أي لاعب آخر يتلقى عرضا مناسبا سيرحل".