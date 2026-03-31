المركز القومي للبحوث يوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة لتعزيز المسارات المهنية والبحثية للطلاب

شهد "الملتقى الثاني للتوظيف والتطوير المهني" بجامعة بنها اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بهدف فتح آفاق جديدة لتدريب وتأهيل الكوادر الطلابية والبحثية.

شهد مراسم التوقيع عدد من القيادات العلمية والتنفيذية وعمداء المعاهد بكلا المؤسستين الدكتور السيد محمد إمبابي، الأستاذ المتفرغ بمعهد البحوث الزراعية بالمركز القومي للبحوث، المنسق لمذكرة التفاهم بين الطرفين وبعض من رجال الصناعة والاستثمار.

وستعمل هذه المذكرة على فتح آفاق واسعة للتعاون العلمي والبحثي والتدريبي، من خلال الاتفاق على إتاحة الفرص لطلاب وخريجي جامعة بنها المتميزين للحصول على تدريبات متخصصة داخل معاهد وأقسام المركز القومي للبحوث، الذي يعد أكبر صرح بحثي في مصر والمنطقة.

ويشمل التعاون تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تتيح الاستفادة من التمويل المحلي والدولي، وتفعيل أنشطة نقل التكنولوجيا بين الجامعة والمركز وقطاع الصناعة، بالإضافة إلى الإشراف العلمي المتبادل على رسائل الماجستير والدكتوراه وتنظيم المؤتمرات وورش العمل التخصصية.

وخلال فعاليات الملتقى، أكد الدكتور ممدوح معوض أن المركز يسعى جاهداً لنقل الخبرات العلمية إلى الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن المركز يفتح مكتباته العلمية وإمكاناته المعملية لمنتسبي جامعة بنها لتعظيم المخرجات العلمية ودعم الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بالدور المحوري للمركز القومي للبحوث في دعم الابتكار، مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم بشكل مباشر في رفع مهارات الطلاب وتأهيلهم تقنياً وعلمياً بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وأهداف التنمية المستدامة.



