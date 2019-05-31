ماس وبومبيو يؤكدان تباين موقفهما إزاء شركة هواوي الصينية

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الأمريكي مايك بومبيو عن اختلافهما في الموقف تجاه شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات.

وقال بومبيو اليوم الجمعة عقب لقاء ماس في برلين إن الولايات المتحدة ترى أنه من غير الممكن على الإطلاق إزالة المخاوف الأمنية تجاه هواوي فيما يتعلق بتوسيع شبكات الجيل الخامس من الاتصالات الخلوية.

وذكر بومبيو أنه يتعين التأكد من أن شبكات البيانات، التي تتدفق عبرها معلومات أمريكية، جديرة بالثقة وليست في قبضة الحزب الشيوعي الصيني، مضيفا أن الصين تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وأوروبا والديمقراطيات الغربية.

ومن جانبه، أكد ماس أن الحكومة الألمانية تضع معايير عالية لإدخال شبكات الجيل الخامس، معربا أيضا عن وجود مخاوف لدى الحكومة الألمانية تجاه هواوي فيما يتعلق بالمشاركة في توسيع هذه الشبكات.

وقال ماس إنه إذا لم تستطع شركة تحقيق الضمانات الأمنية، سيكون لديها فرص أقل في الحصول على العطاء.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زاد خلال الأسابيع الماضية من حدة النزاع التجاري مع الصين من خلال زيادة القيود الجمركية على الواردات الصينية ووضع شركة "هواوي" في قائمة سوداء، ما يعني إخضاع علاقاتها التجارية مع شركات أمريكية لرقابة مشددة.